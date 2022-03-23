Danone продолжит производство основных молочных продуктов и детского питания в России

Французская компания Danone продолжит производство основных молочных продуктов и детского питания на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом компания останавливает операции импорта в страну и экспорта из нее, включая товары бренда минеральной воды Evian и марки продуктов из растительного сырья Alpro.

Danone также замораживает все инвестиции в бизнес на российской территории, включая рекламу и маркетинг.

2 марта компания сообщила, что не планирует прерывать деятельность в России и уходить с рынка страны. «На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», — отмечали в пресс-службе Danone.

В России Danone владеет 13 заводами, в штате производителя 7000 человек. Компания выпускает продукцию под брендами Actimel, Danone, «Простоквашино», «Активиа», «Растишка», «Тёма» и другими.

По последним доступным данным, в 2020 году выручка российского подразделения Danone составила 87,96 млрд рублей, чистая прибыль — 8,57 млрд рублей.