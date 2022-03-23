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Задолженность по зарплате в России составила 930,9 млн рублей. За месяц она увеличилась на 1,7%

Юлия Онодэра
Вчера в 19:32

Задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2022 года составила 930,9 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

За месяц задолженность увеличилась на 1,7% — это 15,9 млн рублей. Долги за 2022 год составили 113,2 млн из общей суммы (12,2%). Для сравнения: за весь прошлый год образовались долги в 244,1 млн рублей (26,2%).

Остальная часть задолженности появилась в 2020 году или ранее, она составила 573,6 млн рублей (61,6%). Большая часть задолженности приходится на работников обрабатывающих производств — 47,5%.

Среди других отраслей, где наблюдаются задолженности по зарплате, — транспорт (18,6%), строительство (11,7%), сельское хозяйство, охота, лесозаготовки (6,9%), добыча полезных ископаемых (4,9%).

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