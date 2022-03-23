Минобрнауки: отказ от участия в Болонском процессе не обсуждается

Отказ от участия в Болонском процессе, предусматривающем двухуровневую систему образования (бакалавриат и магистратуру), на данный момент не обсуждается, сообщило Министерство науки и образования. Заявление ведомства приводит ТАСС.

В Минобрнауки добавили, что в 2024 года вступает в силу новый перечень перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования — в нем приоритет отдан обучению в рамках специалитета, а число программ бакалавриата и магистратуры уменьшено.

Министерство подчеркивает, что это длящаяся тенденция. «Несмотря на присоединение России к процессу, подготовка кадров в стране сохранила ориентированность на национальные приоритеты», — передает ТАСС сообщение ведомства.

16 марта председатель Ассоциации юристов России, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что России нужно выйти из Болонского образовательного процесса.

По его мнению, присоединение к соглашению не оправдало надежд и «привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования», передает его заявление РИА «Новости».

Болонский процесс — серия соглашений между странами Европы, направленных на сближение и гармонизацию систем образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Процесс создал Европейское пространство высшего образования.

Россия присоединилась к нему в 2003 году. В 2005-м документ подписала Украина, в 2010-м — Беларусь, в 2015-м — Казахстан.