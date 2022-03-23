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В России почти 96 тыс. сотрудников отправлены в простой

Дарья Мельникова
Вчера в 18:49

По данным на 21 марта, в России 95 865 человек отправлены в простой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову.

Наибольшая численность находящихся в простое граждан наблюдается в Москве, Самарской, Калужской областях и Петербурге.

По словам Кареловой, горячие линии Роструда уже перешли на усиленный режим работы. Федеральная горячая линия работает круглосуточно, а региональные — с 9 утра до 9 вечера.

Она также отметила, что правительство расширило действующие и утвердило новые меры поддержи граждан. Они должны охватить более 600 тыс. человек.

«На поддержку рынка труда из резервного фонда правительства уже выделено более 39 млрд рублей. Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ», — сказала вице-спикер Совета Федерации.

18 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 300 зарубежных компаний приостановили работу в столице. Всего, согласно его данным, международных бизнесов в городе около тысячи.

После начала «военной операции» на Украине многие международные компании решили приостановить работу в России. Среди них — H&M, Uniqlo, Asos, IKEA, McDonald’s, Chanel и Hermès, а также люксовые холдинги LVMH и Kering.

Заморозили деятельность промышленные предприятия, включая производителей шин Michelin, Bridgestone и Continental, автомобильные концерны Volkswagen и Škoda.

Согласно данным Йельского университета, к 23 марта временно остановили работу или ушли с российского рынка более 400 компаний.

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