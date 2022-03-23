Международная федерация плавания отстранила россиян от соревнований

Международная федерация плавания отстранила спортсменов из России и Беларуси от всех соревнований до конца года. Об этом сообщает ТАСС.

«После рассмотрения независимой оценки рисков бюро FINA провело сегодняшнее заседание и подтвердило, что спортсмены и официальные лица из России и Белоруссии не примут участия в предстоящем 19-м чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2022 году», — сказано в заявлении.

Ранее FINA заявило, что выступает против полного запрета российским и белорусским спортсменам участвовать в международных турнирах. Однако позже бюро внесло изменения в устав. Они позволяют оперативно принимать решения, когда спортсменам угрожает безопасность или существует угроза проведению соревнований.

23 марта пловец Евгений Рылов отказался от участия в чемпионате мира по водным видам спорта 2022 года в знак протеста против отстранения всех соотечественников от соревнований.