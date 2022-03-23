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Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека с сентября

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:44

С 16 сентября Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека. Об этом сообщает «Интерфакс».

Европейский суд по правам человека будет рассматривать заявления против России, если факты нарушений имели место до этой даты. Кроме того, суд немедленно отменил заморозку рассмотрения российских жалоб.

25 февраля Совет Европы приостановил членство России в организации после начала «военной спецоперации» страны на территории Украины. Процедура приостановки была запущена по инициативе Украины и Польши.

10 марта МИД России заявил, что страна больше не собирается участвовать в Совете Европы. Такое решение принято, поскольку «недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».

Как отмечает ТАСС, 15 марта правительство России уведомило генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич о выходе из организации. Тогда же стало известно о намерении российских властей денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

16 марта страна перестала быть участником СЕ. В этот же день ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России.

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