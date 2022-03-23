«Сетевые свободы» собирают коллективный иск против «Яндекс.Еды» из‑за слитых данных

«Сетевые свободы» начал сбор обращений граждан, которые нашли себя в базе с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об этом говорится в телеграм-канале проекта.

Пострадавшие пользователи могут обратиться на горячую линию «Сетевых свобод». От них понадобится доверенность, которая позволит адвокату действовать от их имени.

«Подобное происходит уже не в первый раз. Мы считаем, что такой подход к хранению персональных данных одной из крупнейших ИТ-компаний России недопустим», — говорится в сообщении.

Руководитель проекта Дамир Гайнутдинов уточнил vc.ru, что собрано уже более 300 обращений, но нужно «посмотреть, сколько человек доберутся до суда». По его мнению, основания для подачи иска достаточно убедительные — «Яндекс» частично признал утечку и обратился к правоохранительным органам.

Сам сайт, на котором можно было посмотреть личные данные пользователей, заблокирован Роскомнадзором, сообщает Forbes. По данным GlobalCheck, доступность сайта составляет 0%, при этом в реестре заблокированных ресурсов РКН его пока нет.

Накануне в сети стала распространяться карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Она включала имена, номера телефонов, адреса пользователей и сумму, которую они потратили за последние полгода. Об утечке информации «Яндекс.Еда» сообщила еще 1 марта и пообещала сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.