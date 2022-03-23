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Alter запустил бесплатную психологическую помощь, но инициативе нужна поддержка

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:55

Сервис по подбору психологов Alter запустил бесплатную психологическую помощь для всех, кто пострадал от политической обстановки и не может позволить себе услуги специалиста. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

Психологи провели уже более 200 консультаций по снижению стресса и тревоги, а также посттравматического стрессового расстройства. В очереди на прием порядка 1600 человек. Обратиться за помощью можно здесь.

«То, что происходит, серьезно дестабилизирует людей. И самое страшное, что это не сиюминутный вред, а потенциально тяжелейшая травма на уровне целых народов, которая будет давать о себе знать еще десятки лет», — сказала соосновательница сервиса Ольга Китаина.

Для продолжения работы Alter открыл сбор пожертвований на оплату работы специалистов. Более 70 психологов участвуют в проекте как волонтеры и работают по сниженной ставке, которая оплачивается из донатов.

«Сам Alter не берет никаких комиссий за эти сессии и вкладывает собственные средства для того, чтобы сократить список ожидающих и дать наибольшему количеству людей возможность получить помощь как можно скорее. Я и мой сооснователь Андрей Бреслав вкладываем и личные средства. Мы благодарны каждому, кто нас поддержит», — добавила Китаина и призвала поделиться проектом в соцсетях.

Поддержкой людей, испытывающих стресс и тревогу, Alter занимался и в 2020 году, во время локдауна. Тогда психологи провели более 700 часов бесплатных сессий и открытые онлайн-лекции для всех желающих.

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