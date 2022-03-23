Глава Crocus Group заявил, что уход иностранных ретейлеров обрушил бизнес российских ТЦ

Глава Crocus Group (среди прочего владеет ТЦ «Крокус Сити Молл», концертной площадкой Crocus City Hall, выставочным центром «Крокус Экспо») Араз Агаларов заявил, что уход и приостановка работы иностранных ретейлеров обрушили бизнес российских торговых центров. Его слова передает «Интерфакс».

Доля международных брендов в общем составе арендаторов составляет от 45 до 75%, большинство их них — якорные, трафикообразующие, сообщил Агаларов.

Он добавил: «В связи с быстро меняющейся структурой потребления домохозяйств, резко падает рентабельность ретейла. Импорт товаров широкого потребления свернут».

Отказ большей части зарубежных экспонентов от участия в выставках, замораживание российскими компаниями затрат на маркетинг, уход из страны международных выставочных операторов грозят выставочной индустрии России переходом в состояние коллапса, предупредил глава Crocus Group.

Агаларов предложил российским властям рассмотреть возможность освобождения бизнеса, специализирующегося на импорте, производстве товаров и оказании услуг для внутреннего рынка, от уплаты всех налогов и сборов сроком на шесть месяцев. На тот же период он предложил сдвинуть сроки выплат компаний по кредитам.

По его словам, необходимо освободить от таможенных пошлин, сборов и НДС импортируемые в Россию товары из специального временного списка товаров первой необходимости и неотложного спроса, утверждаемого властями.

Предложенные меры станут нагрузкой для федерального бюджета, но «позволят обеспечить нормальное, бездефицитное функционирование потребительского рынка в условиях фактической блокады», заявил Агаларов.

После начала «военной операции» России на территории Украины, последовавших санкций, логистических и банковских ограничений в России приостановили работу множество международных ретейлеров. Среди них H&M Group (H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories, Monki), Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Zara Home, Oysho), Levi’s, Mango, IKEA и Sephora.

Согласно данным Йельского университета, к 18 марта временно остановили работу или ушли с российского рынка более 400 компаний. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице таких бизнесов около 300.