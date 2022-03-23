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Глава Crocus Group заявил, что уход иностранных ретейлеров обрушил бизнес российских ТЦ

Денис Ламехов
Сегодня в 14:41

Глава Crocus Group (среди прочего владеет ТЦ «Крокус Сити Молл», концертной площадкой Crocus City Hall, выставочным центром «Крокус Экспо») Араз Агаларов заявил, что уход и приостановка работы иностранных ретейлеров обрушили бизнес российских торговых центров. Его слова передает «Интерфакс».

Доля международных брендов в общем составе арендаторов составляет от 45 до 75%, большинство их них — якорные, трафикообразующие, сообщил Агаларов.

Он добавил: «В связи с быстро меняющейся структурой потребления домохозяйств, резко падает рентабельность ретейла. Импорт товаров широкого потребления свернут».

Отказ большей части зарубежных экспонентов от участия в выставках, замораживание российскими компаниями затрат на маркетинг, уход из страны международных выставочных операторов грозят выставочной индустрии России переходом в состояние коллапса, предупредил глава Crocus Group.

Агаларов предложил российским властям рассмотреть возможность освобождения бизнеса, специализирующегося на импорте, производстве товаров и оказании услуг для внутреннего рынка, от уплаты всех налогов и сборов сроком на шесть месяцев. На тот же период он предложил сдвинуть сроки выплат компаний по кредитам.

По его словам, необходимо освободить от таможенных пошлин, сборов и НДС импортируемые в Россию товары из специального временного списка товаров первой необходимости и неотложного спроса, утверждаемого властями.

Предложенные меры станут нагрузкой для федерального бюджета, но «позволят обеспечить нормальное, бездефицитное функционирование потребительского рынка в условиях фактической блокады», заявил Агаларов.

После начала «военной операции» России на территории Украины, последовавших санкций, логистических и банковских ограничений в России приостановили работу множество международных ретейлеров. Среди них H&M Group (H&M, Weekday, Cos, Arket, & Other Stories, Monki), Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Zara Home, Oysho), Levi’s, Mango, IKEA и Sephora.

Согласно данным Йельского университета, к 18 марта временно остановили работу или ушли с российского рынка более 400 компаний. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице таких бизнесов около 300.

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