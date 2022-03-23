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РБК: спрос на сейфы и патроны в России вырос

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:12

В России вырос спрос на сейфы, отечественное оружие и патроны. Об этом РБК рассказали участники рынка.

С 21 по 17 февраля (в сравнении с предыдущей неделей) магазины зафиксировали рост закупок сейфов: в сегменте B2С — на 34%, в сегменте B2B — на 36%. А 28 февраля по 6 марта рост в B2С составил еще 20%, в B2B — 4%, но на следующей неделе был уже спад — на 23% и 31% соответственно.

В московском магазине сейфов HardSafe рассказали, что «спрос увеличился на 100% на все типы сейфов (и оружейные, и домашние)», цены выросли от 10 до 60% на разные товары различных поставщиков. Поставки импортных товаров пока приостановлены.

Рост спроса на сейфы связывают с отложенным спросом и увеличением наличных денег в руках у населения.

Продажи российского оружия выросли примерно на 20–30%, рассказали РБК в сети «7,62». В данном случае это объясняют новостным фоном и валютными колебаниями (они начались еще в конце 2021 года) — покупатели ожидают подорожания импортозависимой оружейной продукции.

«Если обычно берут по пачке [патронов], сейчас возьмут десять. Сейчас они все закупятся и будут сидеть месяца три, ничего не приобретая», — объяснил собеседник издания, почему это явление временное.

«Если в оружейных магазинах и существует повышенный спрос, то он связан с желанием граждан успеть купить продукцию по старым ценам», — считает коммерческий директор производителя патронов «Патронная мануфактура» Ирина Суслова.

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