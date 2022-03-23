Сценарий «Соляриса» Тарковского выставили на аукцион за 4,5 млн рублей

Сценарий фильма «Солярис» Андрея Тарковского выставлен на аукцион «Литфонда» за 4,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Торги приурочены к девяностолетию со дня рождения режиссера. Сценарий насчитывает 90 листов. На них — множество правок, сделанных Тарковским и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном.
«Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского», — сообщают в «Литфонде».
Всего на аукцион будут выставлены более 50 лотов, включая фото со съемочной площадки и первое издание книги «Солярис» Станислава Лема, ставшей основой сценария картины Тарковского. Торги намечены на 25 марта.
«Солярис» вышел на экраны в 1972 году. Картина рассказывает об этических проблемах человечества, рассматриваемых через призму контактов с инопланетным разумом. На Международном Каннском кинофестивале лента получила приз ФИПРЕССИ и специальный Гран-при жюри. Входит в число величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа.