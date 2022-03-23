Сценарий «Соляриса» Тарковского выставили на аукцион за 4,5 млн рублей

«Творческое решение каждой сцены: крупность кадра, указание объектов и технических деталей — практически все выполнены рукой Тарковского», — сообщают в «Литфонде».

Торги приурочены к девяностолетию со дня рождения режиссера. Сценарий насчитывает 90 листов. На них — множество правок, сделанных Тарковским и соавтором сценария Фридрихом Горенштейном .

Сценарий фильма «Солярис» Андрея Тарковского выставлен на аукцион «Литфонда» за 4,5 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего на аукцион будут выставлены более 50 лотов, включая фото со съемочной площадки и первое издание книги «Солярис» Станислава Лема, ставшей основой сценария картины Тарковского. Торги намечены на 25 марта.

«Солярис» вышел на экраны в 1972 году. Картина рассказывает об этических проблемах человечества, рассматриваемых через призму контактов с инопланетным разумом. На Международном Каннском кинофестивале лента получила приз ФИПРЕССИ и специальный Гран-при жюри. Входит в число величайших научно-фантастических фильмов в истории мирового кинематографа.