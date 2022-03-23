Польша вышлет 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже

Власти Польши планируют выслать 45 российских дипломатов за деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом. Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным Службы внутренней безопасности республики, эти 45 человек работают на российские спецслужбы. К их числу относятся в том числе сотрудники посольства России в Варшаве.

Собеседники Onet утверждают, что указанные дипломаты представляли угрозу безопасности Польши, а их деятельность можно считать шпионажем в пользу иностранного государства.

Конкретные имена дипломатов не называются. Официально польские власти должны опубликовать эту информацию днем 23 марта. Посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД.

После начала российской «военной операции» на Украине Эстония, Латвия, Литва и Болгария выслали часть российских дипломатов. США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постоянного представительства России при ООН. НАТО вдвое сократила дипмиссию РФ в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности».