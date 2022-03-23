В России выявили 26 826 новых случаев коронавируса

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 1431. Следом по этому показателю идут Свердловская область, Москва, Ростовская и Воронежская области.

За последние сутки в России выявлено 26 826 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 432 заражения превосходит вчерашний показатель.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 664 621. За сутки умерли 429 человек, за все время — 365 802. Выздоровели 70 622 пациента, за весь период — 16 417 422. Число госпитализаций за сутки составило 5109.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 474,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,6 млн), Франция (24,3 млн), Великобритания (20,4 млн) и Германия (19,1 млн).