Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост цен на бумагу в России. Об этом сообщает РБК.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС обещает принять меры, если в ходе проверок обнаружатся нарушения антимонопольного законодательства или «необоснованное превышение цен отдельными продавцами».

Подорожание бумаги наблюдалось еще в прошлом году. После введения санкций против России и приостановки работы крупных поставщиков бумаги и химикатов (к примеру, компонентов для отбеливания) цены выросли еще больше: к 22 марта в Петербурге стоимость офисной бумаги достигла рекордных значений — стандартная пачка бумаги в 500 листов на маркетплейсах продавалась в шесть раз дороже.

21 марта Минпромторг обещал, что дефицита бумаги в стране не будет, — отечественные производители справляются с внутренними запросами. Ситуация стабилизируется в течение недели, заверили в ведомстве.