Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию

Японский производитель техники Sharp приостановил экспорт в Россию из‑за последствий военного конфликта на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

В пресс-релизе Sharp пообещали следить за развитием событий и принимать «адекватные меры», руководствуясь внутренней хартией корпоративного поведения.

Sharp будет жертвовать благотворительным организациям, занимающимся гуманитарной помощью, а также оказывать адресную поддержку пострадавшим.

Днем ранее японская IT-компания Nec на время прекратила продажи и инвестиции в Россию. Более 700 украинских сотрудников были переселены в более безопасные места. Также Nec отправила 500 тыс. евро Всемирной продовольственной программе ООН.

Япония ввела пакет санкций вместе с другими санкциями против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. 1 марта Япония объявила о санкциях против Владимира Путина и ряда компаний.