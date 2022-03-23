HBO Max продлил сериал «И просто так» на второй сезон

Сериал «И просто так», ставший продолжением «Секса в большом городе», получит второй сезон. Об этом сообщил официальный аккаунт HBO Max в соцсетях.

Продюсером новых серий проекта выступит Майкл Патрик Кинг, работавший над оригинальным шоу и первым сезоном «И просто так». Во втором сезоне зрители продолжат наблюдать за жизнью трех героинь — Кэрри, Миранды и Шарлотты.

«Я рад и взволнован возможностью рассказать больше историй об этих ярких, смелых персонажах, которых играют эти сильные, удивительные актрисы. На самом деле, мы все в восторге», — сказал Майкл Патрик Кинг.

Финальная серия первого сезона «И просто так» вышла на стриминговом сервисе 3 февраля. Вместе с ней был опубликован и документальный фильм о создании шоу.

Вскоре после этого «Афиша Daily» побеседовала c одной из звезд сериала — актрисой Кристен Дэвис. В нем она рассказала о своей героине Шарлотте, эйджизме и сценаристах «И просто так».