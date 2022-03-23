Марина Абрамович воссоздаст перформанс «В присутствии художника», чтобы помочь беженцам из Украины

В ходе перформанса художница и победитель аукциона будут сидеть напротив друг друга. Все общение, которое предполагает эта акция, будет бессловесным. Деньги, которые Абрамович соберет на аукционе, она перечислит на благотворительность.

16 апреля Абрамович проведет перформанс в Нью-Йорке. Принять участие в нем сможет победитель специального аукциона, который организует газерея Шона Келли и аукционная платформа Artsy.

Сербская художница Марина Абрамович повторит свой знаменитый перформанс «В присутствии художника», чтобы собрать деньги на помощь беженцам из Украины. Об этом сообщил W Magazine.

«Когда вы делаете работу и создаете послание для искусства, вы должны создать что‑то действительно трансцендентное, что можно использовать по-разному, в зависимости от того, что нужно обществу в данный момент», — сказала Абрамович.

Художница впервые представила перформанс «В присутствии художника» в 2010 году во время своей ретроспективной выставки. Тогда провести время с Абрамович мог любой желающий. Среди участников оказался и ее бывший соавтор и в прошлом возлюбленный Улай.