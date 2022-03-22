Французская нефтегазоваяя компания TotalEnergies отказалась от российской нефти

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies отказалась продлевать контракты на поставку российской нефти и нефтепродуктов. Об этом стало известно из заявления на сайте TotalEnergies.

Компания решила приостановить свою деятельность в России и прекратить инфестиции в российские проекты, в том числе «Арктик СПГ 2». Причиной такого решения стала «ухудшающаяся ситуация на Украине».

«TotalEnergies определила четкие принципы действий по управлению своей деятельностью в отношении России: обеспечить строгое соблюдение европейских санкций, действующих и будущих, независимо от последствий для управления ее активами в России и инициировать постепенную приостановку своей деятельности в России, соблюдая безопасность своего персонала», — сказано в сообщении.

TotalEnergies осудила «военную агрессию России против Украины, которая имеет трагические последствия для украинского народа и угрожает миру в Европе». Компания рассчитывает прекратить закупки российского сырья в течение года и перейти на альтернативные источники энергообеспечения.

При этом компания продолжит поставлять в Европу российский газ. «Возможности газовой логистики Европы не позволяют обойтись без росси йского газа в течение двух-трех лет без последствий для энергоснабжения континента», — пояснили в TotalEnergies.