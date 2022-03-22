Bloomberg: Google начал вывозить сотрудников из России

Компания Google начала вывозить своих сотрудников из московского офиса. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации СМИ, Google предполагает, что вскоре ее деятельность на территории России будет прекращена. В частности, в компании опасаются блокировки видеохостинга YouTube.

Недавно YouTube заблокировал официальный канал Министерства обороны России и удалил ряд видео. «Наша политика запрещает отрицание, минимизацию или упрощение хорошо задокументированных жестоких событий», — пояснили в компании.

Московский офис Google, единственный в России, продолжает работать. Однако его сотрудники постепенно покидают страну, утверждает Bloomberg. Всего в России работают 244 сотрудника компании.