Всероссийские проверочные работы в школах перенесены с весны на осень

Рособрнадзор перенес проведение в школах всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень. Причиной стал риск распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Теперь проверочные работы пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.

Как отмечает Рособрнадзор, в Минздраве допустили вероятность новой волны COVID-19 в марте и апреле. По словам специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными», — заявили ТАСС в пресс-службе.

Как отметила глава Рособрнадзора Анзора Музаева, в проведении ВПР принимают участие очень много людей — как учителей, так и школьников.

Всероссийские проверочные работы — это ежегодные итоговые контрольные работы, которые проводятся по всей России, начиная с 2015 года. В выпускных классах их пишут только те учащиеся, которые не сдают по этим предметам ОГЭ или ЕГЭ.