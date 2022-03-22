Всероссийские проверочные работы в школах перенесены с весны на осень

Рособрнадзор перенес проведение в школах всероссийских проверочных работ (ВПР) с весны на осень. Причиной стал риск распространения коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Теперь проверочные работы пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание сформируют до 5 сентября.
Как отмечает Рособрнадзор, в Минздраве допустили вероятность новой волны COVID-19 в марте и апреле. По словам специалистов, эти месяцы могут стать ключевыми для ухудшения эпидемиологической ситуации.
«Вспышки коронавируса в Китае и рост заболеваемости в европейских странах доказывают, что пандемия, к сожалению, еще далека от завершения. Поэтому основные меры профилактики, такие как социальное дистанцирование и уменьшение контактов, по-прежнему остаются актуальными», — заявили ТАСС в пресс-службе.
Как отметила глава Рособрнадзора Анзора Музаева, в проведении ВПР принимают участие очень много людей — как учителей, так и школьников.
Всероссийские проверочные работы — это ежегодные итоговые контрольные работы, которые проводятся по всей России, начиная с 2015 года. В выпускных классах их пишут только те учащиеся, которые не сдают по этим предметам ОГЭ или ЕГЭ.