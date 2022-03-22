Ученые создали технологию, позволяющую общаться людям с синдромом «полностью запертого человека»

Группа ученых из Германии, Швейцарии, США и Кипра создала технологию, позволяющую общаться пациентам с синдромом «полностью запертого человека». Об этом стало известно из публикации в научном журнале Nature Communications.

Специалисты использовали инвазивный нейроинтерфейс, работающий на основе слуховой обратной связи. Это позволило восстановить связь с миром для 34-летнего мужчины с боковым амиотрофическим склерозом.

Пациент страдал от прогрессирующего паралича мышц и со временем потерял возможность не только двигаться и дышать самостоятельно, но и управлять собственными глазами. Это окончательно прервало его общение с миром.

Состояние, в котором оказался мужчина, называется синдромом «полностью запертого человека». Его тяжесть заключается в том, что болезнь не затрагивает сознание и эмоции человека, однако лишает его возможности к коммуникации.

Ученые применили новую технологию, чтобы облегчить жизнь пациента. В его моторную кору имплантировали две матрицы из 64 микроэлектродов. Они начали считывать мозговую активность мужчины.

При попытке двигать глазами частота мозговой активности не изменялась и, соответственно, не позволяла наладить связь с пациентом. Тогда специалисты предложили использовать биологическую обратную связь слуховой модальности.

Пациент научился сопоставлять частоту нейронной активности с частотой звуковой обратной связи и удерживать в теечение 250 миллисекунд тон обратной связи в диапазоне от 120 до 480 Гц. Верхний и нижний концы диапазона считывались как ответы «да» и «нет». Таким образом мужчина смог передавать какую‑либо информацию.

После он также научился использовать нейроинтерфейс для составления слов и фраз. Для формирования одной буквы пациенту требовалась в среднем минута. На вторые сутки эксперимента он смог поблагодарить исследователей, а также пообщаться с близкими.

По словам ученых, нейроинтерфейс позволяет мужчине попросить о необходимом уходе, например, сообщить, что он хотел бы изменить положение головы или тела, а также пригласить кого‑то к себе или предложить послушать музыкальный альбом. Сам пациент, как утверждают специалисты, назвал работу с системой легкой.