Навального приговорили к 9 годам колонии, Латвия удалит Yandex Go и другие новости дня

Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 1,2 млн рублей. После оглашения приговора его адвокатов задержали, а позже отпустили.

В Кузбассе эвакуировали эвакуировали 134 горняка из шахты «Листвяжная» после жалоб на недомогание. В системе вентиляции произошел сбой, из‑за чего поступало мало кислорода. За медицинской помощью обратились 12 человек.

В Сочи задержали 17-летнего администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в России). Он получил права руководства ресурсом от украинца, называющего себя Белая Роза.

Дмитрий Песков провел очередную пресс-конференцию. Он заявил, что переговоры России и Украины идут «гораздо медленнее и менее содержательно», 75% россиян поддерживают «спецоперацию», а несогласные «поймут, что происходит» и начнут «ориентироваться в потоках лжи».

Центробанк сообщил о рекордном выводе средств из банков с 2008 года. Россияне сняли со своих вкладов 1,2 трлн рублей.

«Новая газета» и ее главред Дмитрий Муратов продадут медаль Нобелевской премии мира на аукционе. Все вырученные средства уйдут в фонд помощи украинским беженцам.

Роскомнадзор направил «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки при упоминании НКО-иноагента — уже третье за последние полгода. Ведомство отметило, что неоднократное нарушение закона об иноагентах может повлечь прекращение деятельности издания.

«Роскомсвобода» подсчитала число сайтов, к которым был ограничен доступ после начала «военной спецоперации». С 24 февраля в России заблокировали 769 ресурсов, многие из них — со всеми доменами и поддоменами.

Латвия решила аннулировать регистрацию сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировать приложение Yandex Go на территории страны. 438 таксистов из Риги потребовали у властей отменить решение, так как это уничтожит конкуренцию, лишит ряд водителей заработка и оставит клиентов без выбора.

В Госдуме предложили заменить западные фильмы в российском прокате на китайские, индийские, казахские и узбекские киноленты. В планах — обсудить этот вопрос с Минкультуры.

Итальянская рок-группа Måneskin откажется от концертов в России из‑за «военной спецоперации» на Украине. Музыканты планировали выступить в Москве и Петербурге в рамках мирового турне.