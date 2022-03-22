В Забайкальском крае горят 109 гектар леса. Число пожаров там в 15 раз больше, чем в прошлом году

В Забайкальском крае начался пожароопасный сезон — горят 109 гектар леса. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на последние данные ФБУ «Авиалесоохрана».

В регионе действует два очага возгорания на площади более 100 гектар. Как отмечает издание, общее число природных пожаров в 15 раз превышает прошлогодние показатели.

По информации ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, огонь возник на территории Акшинского района 21 марта. На тушении задействовано 69 человек и 15 единиц техники, отметили в «Авиалесоохране».

Виновником возгораний, по версии МЧС, стал владелец чабанской стоянки. Он проводил пал сухой травы вокруг своего хозяйства. После оценки ущерба лесному фонду мужчине назначат соответствующее наказание в виде штрафа.

«Из‑за порывов ветра огонь вышел из‑под контроля и перешел сначала в степной, а затем и в лесной пожар. После анализа ситуации у сотрудников пожарного надзора возникло предположение, что пожар мог распространиться именно от стоянки. Хозяин владений находился на месте и подтвердил как сам факт проводимого пала, так и то, что он потерял контроль над огнем», — заявляет пресс-служба регионального МЧС.

Всего, пишет «Коммерсант», пожароопасный сезон открыт в семи российских регионах. Среди них, в частности, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Чечня, Астраханская и Калининградская области. Соседние Бурятия и Иркутская область также усиленно готовятся к очередному сезону пожаров.