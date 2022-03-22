3H Company пытаются найти пределы адекватности в новом клипе

Петербургское рэп-трио 3H Company выпустило новый клип «Адекватно». Его действие происходит в брежневской панельке на Свердловской набережной в Петербурге. Молчаливая свадьба сменяется веселыми поминками в той же квартире и с теми же лицами, а затем привычная реальность превращается в хаос. Авторы ролика пытаются выяснить, что есть адекватность?

Именно эту панельку для клипа выбрали неслучайно. Во-первых, она создана по оригинальному проекту, во-вторых, в этом доме был ленинградский свадебный салон и магазин радиодеталей «Радио.Музыка». А на первом этаже располагался ресторан, где давал концерты Аркадий Северный — ленинградский ответ Высоцкому. Все эти особенности, по задумке авторов, отлично укладываются в мир клипа.