3H Company пытаются найти пределы адекватности в новом клипе

Петербургское рэп-трио 3H Company выпустило новый клип «Адекватно». Его действие происходит в брежневской панельке на Свердловской набережной в Петербурге. Молчаливая свадьба сменяется веселыми поминками в той же квартире и с теми же лицами, а затем привычная реальность превращается в хаос. Авторы ролика пытаются выяснить, что есть адекватность?
Именно эту панельку для клипа выбрали неслучайно. Во-первых, она создана по оригинальному проекту, во-вторых, в этом доме был ленинградский свадебный салон и магазин радиодеталей «Радио.Музыка». А на первом этаже располагался ресторан, где давал концерты Аркадий Северный — ленинградский ответ Высоцкому. Все эти особенности, по задумке авторов, отлично укладываются в мир клипа.
«Я одновременно и расплывался в счастье, и испытывал приятный шок от сложности, нетривиальности и масштаба ходов, используемых при съемках. Честно говоря, удивлялся каждый день. Буквально с момента проб влюбился в историю, стилистику, в вопросы и задачи, которые ставит сценарий. В итоге все на каком‑то подсознательном уровне срезонировало с моим ощущением. Мне кажется, все сошлось!» — поделился исполнитель главной роли фотографа Кирилл Якушенко.
В июне 2021 года бывшие участники 2H Company объявили о воссоединении, сменив в названии проекта цифру на 3. В сентябре вышел их первый с момента реюниона альбом — «8 жизней». В нем музыканты переосмыслили треки с их прошлых альбомов «Психохирурги» и «Искусство ухода за АК-47». Новая версия «Адекватно», на которую и сняли клип, тоже попала на пластинку.