«Аэрофлот» начнет летать на Шри-Ланку с 8 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Полеты будут совершаться три раза в неделю на самолетах Airbus A330. Продажа билетов на регулярные рейсы из Москвы в Коломбо уже открыта, отметил перевозчик.

В начале марта «Аэрофлот» отказался от всех международных перелетов, кроме рейсов в Беларусь, из‑за угрозы арестов самолетов за границей. Позднее перевозчик начал выполнять рейсы в Киргизию, Армению и Азербайджан.

С 2 апреля авиакомпания начнет летать также в столицу Ирана Тегеран. В отличие от других направлений на этих рейсах будут использоваться не российские самолеты SSJ100, а Airbus A321.