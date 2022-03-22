Собянин выделил 7 млрд рублей для москвичей, чье финансовое положение пострадало от санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 7 млрд рублей на адресную помощь жителям столицы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации «в условиях санкционного давления». Об этом сообщает ТАСС.

Адресная социальная помощь будет предоставляться в виде денег и электронного сертификата. Она полагается тем, кто попал «в сложную жизненную ситуацию, вызванную чрезвычайными происшествиями, утратой кормильца, потерей работы или снижением дохода семей с детьми ниже прожиточного минимума».

Подчеркивается, что это только часть из пакета мер по поддержке населения. Ранее Собянин рассказывал о создании специальной комиссии по мониторингу и поддержке экономической ситуации, которая, в частности, должна заниматься сохранением рабочих мест и обеспечением занятости.

8 марта Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса. В тот же день президент России пообещал семьям «с невысокими доходами», в которых есть дети от восьми до 16 лет, выплаты от государства.