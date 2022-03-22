Латвийские таксисты устроили акцию протеста против блокировки Yandex Go в стране

В Риге таксисты направили обращение в автотранспортную дирекцию Латвии с просьбой отменить решение о блокировке приложения Yandex Go и аннулировании регистрации сервиса Yandex Taxi. Об этом пишет РИА «Новости», в распоряжение которого попало письмо таксистов.

Всего к обращению присоединилось 438 водителей такси в Риге. В нем отмечается, что решение латвийских властей может уничтожить конкуренцию на рынке, лишить таксистов заработка, а клиентов — выбора.

«Если Yandex Taxi в Латвии закроют, на рынке такси останется только один крупный игрок — Bolt. Не будет никакой конкуренции и сдерживающих факторов для компании, которая стала монополистом. Они смогут диктовать собственные условия, завышать тарифы и комиссию как захотят, без оглядки на рынок. Работать таксистом станет просто невыгодно», — заявили авторы обращения.

Как пишут таксисты, благодаря конкуренции компании борются за водителей и клиентов, создавая для них лучшие условия. Кроме того, выбор из двух приложений помогает, если кого‑то из таксистов несправедливо отключают от платформы: можно подключиться к конкуренту и спасти заработок.

«А если Yandex закроют, у нас не останется альтернативы. Даже клиенты обычно перед заказом сравнивают цену поездки в двух приложениях, чтобы выбрать самую выгодную для себя. Просим учесть наше мнение и сохранить здоровую конкуренцию на рынке», — говорится в письме.

Вместе с тем таксисты устроили акцию протеста в Риге. Они колонной проехались по городу на рабочих автомобилях, все это время звучали клаксоны.