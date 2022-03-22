Россиянам разрешили продавать недвижимость гражданам «недружественных» стран

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России разрешила ряд сделок по недвижимости с иностранцами из «недружественных» государств. Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов.

Теперь россияне могут:

продавать недвижимость иностранцам, связанным с государствами из перечня «недружественных»;

покупать недвижимость у иностранцев из «недружественных» стран, при этом деньги по таким сделкам должны быть зачислены на счет типа «С» согласно указу президента России от 05 марта 2022 года № 95;

заключать договоры участия в долевом строительстве и исполнять обязательства по таким договорам, заключенным с иностранцами из «недружественных» стран.

7 марта правительство России утвердило список «недружественных» государств. В него вошли около 50 стран — это все члены Евросоюза и G7, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Швейцария и другие.