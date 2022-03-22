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Адвокатов Навального задержали в колонии после оглашения приговора политику. Их уже отпустили

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:09
Обновлено Вчера в 16:49:

Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, адвокатов Алексея Навального, отпустили из ОВД. Об этом сообщает корреспондент Sota.

Сотрудники полиции задержали адвокатов Алексея Навального после оглашения приговора политику, сообщает «Интерфакс». Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева увезли в автозаке.

Судя по нескольким видео, защитники Навального давали интервью журналистам, стоя на проезжей части. Сотрудники полиции через громкоговоритель попросили людей уйти с дороги, а после этого, по словам корреспондента Sota, задержали адвокатов.

22 марта Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а также обязали заплатить штраф 1,2 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

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