Адвокатов Навального задержали в колонии после оглашения приговора политику. Их уже отпустили

Обновлено Вчера в 16:49:
Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева, адвокатов Алексея Навального, отпустили из ОВД. Об этом сообщает корреспондент Sota.
Сотрудники полиции задержали адвокатов Алексея Навального после оглашения приговора политику, сообщает «Интерфакс». Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева увезли в автозаке.
Судя по нескольким видео, защитники Навального давали интервью журналистам, стоя на проезжей части. Сотрудники полиции через громкоговоритель попросили людей уйти с дороги, а после этого, по словам корреспондента Sota, задержали адвокатов.
22 марта Алексея Навального приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а также обязали заплатить штраф 1,2 млн рублей. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.