Адвокатов Навального задержали в колонии после оглашения приговора политику. Их уже отпустили

Сотрудники полиции задержали адвокатов Алексея Навального после оглашения приговора политику, сообщает «Интерфакс». Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева увезли в автозаке.

Судя по нескольким видео, защитники Навального давали интервью журналистам, стоя на проезжей части. Сотрудники полиции через громкоговоритель попросили людей уйти с дороги, а после этого, по словам корреспондента Sota, задержали адвокатов.