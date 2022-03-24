«Афиша» делает театры доступнее, предлагая скидки на сотни спектаклей по всей стране

Специально ко Дню театра, который традиционно отмечается 27 марта, «Афиша» запускает акцию. С 24 по 27 марта билеты на сотни постановок можно купить со скидками от 20 до 70%.

К акции «Афиши» уже присоединились десятки театров по всей стране, такие как Театр Романа Виктюка, Московский театр на Таганке, «Гоголь-центр», «Театр.doc», «Квартет И», «Приют комедианта», Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга, Московский детский театр марионеток и другие.

В Московском театре на Таганке можно увидеть на сцене «Онегина», в Театре Романа Виктюка — «Служанки», один из самых известных спектаклей в репертуаре, в МХТ им. Чехова — постановку «Дети солнца» петербургского Александринского театра, в МКЗ «Зарядье» — насладиться вечной классикой.

В театре «Санкт-Петербург Опера» зрители смогут посмотреть «Эсмеральду», в крупных киносетях — знаменитые спектакли от TheatreHD, в петербургском Планетарии 1 послушать орган или дарк-джаз, а в Эрмитажном театре — произведения Вагнера и Бетховена. Санкт-Петербургский театр марионеток имени Деммени и Московский детский театр марионеток представят множество постановок для всей семьи. Полный список участников и расписание смотрите на сайте «Афиши».

Цель акции — сделать театр доступнее. По данным «Афиши», россияне посещают театры в среднем 1–2 раза в год, откладывая визиты по разным причинам. Специальное предложение ко Дню театра позволит исправить ситуацию, предложив зрителям значительные скидки на интересующие спектакли.

Всемирный день театра отмечается ежегодно 27 марта. Он призван укрепить мир и взаимопонимание между народами при помощи театрального искусства. Праздник установлен Международным институтом театра в 1961 году.