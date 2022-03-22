Change.org скрыла имена российских подписантов и комментаторов

Платформа для онлайн-петиций Change.org временно скрыла имена российских подписантов и комментаторов. Об этом сообщает РБК.

При подписании петиции имя пользователя не будет отображаться на сайте.

«Команда Change.org несет ответственность за безопасность людей, которые пользуются нашей платформой. <…> Мы понимаем, что вести общественные кампании очень непросто, особенно в это тяжелое время», — сказано в сообщении платформы.

Сервисом пользуются свыше 200 млн человек из 196 стран. Из них около 11 млн пользователей составляют россияне.

Change.org — это онлайн-платформа, предназначенная для размещения петиций для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем. Чтобы подписать петицию, необходимо указать свои имя, фамилию и адрес электронной почты.