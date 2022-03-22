Ход переговоров с Украиной и поддержка «спецоперации» россиянами: главное из речи Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами и ответил на вопросы о ходе переговоров с украинской делегацией и о несогласных со «спецоперацией» россиянах. Вот главное из его речи.

Переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы Кремлю. Песков отказался разглашать подробности, чтобы не навредить им.

«Украина — это суверенное государство, и какие‑то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией.

Кремль не прорабатывает возможность формирования структуры, которая занималась бы созданием или реформированием украинских органов власти.

Кремль не будет публиковать требования России. По словам Пескова, позиции российской стороны «разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно» — они «хорошо известны» украинским переговорщикам.

По данным Кремля, свыше 75% россиян поддерживают «спецоперацию» и действия Владимира Путина — и это «неопровержимый факт».

Сейчас идет «активное разъяснение» целей и задач «спецоперации». Песков понадеялся, что несогласные «поймут, что происходит» и начнут «ориентироваться в потоках лжи» из зарубежных СМИ.

Песков отказался комментировать данные о потерях российских войск в ходе «спецоперации», которые появились в заметке «Комсомольской правды» из‑за взлома сайта и позже были удалены.