Ход переговоров с Украиной и поддержка «спецоперации» россиянами: главное из речи Пескова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков провел встречу с журналистами и ответил на вопросы о ходе переговоров с украинской делегацией и о несогласных со «спецоперацией» россиянах. Вот главное из его речи.
- Переговоры идут «гораздо медленнее и менее содержательно», чем хотелось бы Кремлю. Песков отказался разглашать подробности, чтобы не навредить им.
- «Украина — это суверенное государство, и какие‑то могут и должны быть внутригосударственные процедуры», — ответил Песков на вопрос, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией.
- Кремль не прорабатывает возможность формирования структуры, которая занималась бы созданием или реформированием украинских органов власти.
- Кремль не будет публиковать требования России. По словам Пескова, позиции российской стороны «разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно» — они «хорошо известны» украинским переговорщикам.
- По данным Кремля, свыше 75% россиян поддерживают «спецоперацию» и действия Владимира Путина — и это «неопровержимый факт».
- Сейчас идет «активное разъяснение» целей и задач «спецоперации». Песков понадеялся, что несогласные «поймут, что происходит» и начнут «ориентироваться в потоках лжи» из зарубежных СМИ.
- Песков отказался комментировать данные о потерях российских войск в ходе «спецоперации», которые появились в заметке «Комсомольской правды» из‑за взлома сайта и позже были удалены.