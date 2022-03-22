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В России завели первое уголовное дело о растрате денег криптовалютной биржи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:42

МВД завело первое в России уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи, сообщила «МВД медиа» представитель ведомства Ирина Волк. Подозреваемый уже помещен под стражу.

Название интернет-площадки, на которой совершалась купля-продажа и обмен крипты на реальные деньги, МВД не привело. По версии следствия, ее совладелец контролировал движение и перевод крупных сумм в цифровой валюте на электронные кошельки.

Мужчину задержали в гостинице в Серпухове с двумя чемоданами — в них было более 190 млн рублей наличными. Полицейские провели обыски у него дома и у его соратников в Москве, Петербурге, Новосибирске и Ялте: оттуда изъяли более 50 млн рублей, миллион долларов и 79 тыс. евро, а также компьютеры, аппаратные криптокошельки и предметы роскоши.

МВД просит суд об аресте имущества фигуранта стоимостью свыше 2 млн рублей.

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