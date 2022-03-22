«Новая газета» и Дмитрий Муратов передадут Нобелевскую медаль в фонд помощи украинским беженцам

«Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов решили продать медаль Нобелевской премии мира, а вырученные средства перевести в фонд помощи украинским беженцам. Об этом говорится на сайте издания.

Муратов просит откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную награду.

Говоря о ситуации на Украине, редакция считает, что нужно немедленно прекратить огонь, обменять пленных, возвратить тела погибших, дать гуманитарные коридоры и помощь, обеспечить беженцев.

Нобелевский комитет присудил Дмитрию Муратову премию мира в 2021 году. Он делит ее с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Награду вручили с формулировкой «за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира». Денежную часть премии Муратов передал благотворительным организациям.

К 20 марта, по данным ООН, из‑за «военной операции» свои дома покинули более 10 млн украинцев. Из них более 3,5 млн уехали за границу, остальные переместились внутри страны. Погибли как минимум 925 человек, из которых 75 детей. В ООН считают, что реальное число жертв значительно больше, поскольку получение информации из мест, где ведутся интенсивные военные действия, задерживается.