В России выявили 26 394 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 394 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2315 заражений меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1404. Следом по этому показателю идут Петербург, Ростовская, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области, а также Башкортостан и Москва.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 637 795. За сутки умерли 472 человека, за все время — 365 373. Выздоровели 74 920, за весь период — 16 346 800. Число госпитализаций за сутки составило 7854.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 472,7 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,4 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,6 млн), Франция (24,1 млн), Великобритания (20,3 млн) и Германия (18,6 млн).