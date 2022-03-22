В России выявили 26 394 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 26 394 новых случая коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2315 заражений меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Свердловской области — 1404. Следом по этому показателю идут Петербург, Ростовская, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области, а также Башкортостан и Москва.