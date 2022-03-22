В Сочи задержали 17-летнего администратора интернет-сообщества «Колумбайн»

В Сочи задержали администратора интернет-сообщества движения «Колубмайн», признанного террористическим и запрещенного в России. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подросток 2005 года рождения получил права администратора группы от гражданина Украины, именующего себя Белая роза, с которым он переписывался в Telegram, следует из его показаний.

Информагентство отмечает, что человек под псевдонимом Белая роза является сверстником задержанного и был причастен к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу.

В ФСБ заявили, что движение «Колумбайн», в участии в котором подозревается житель Сочи, причастно к «пропаганде идеологии массовых убийств» и распространению «заведомо ложной информации» о террористических актах в школах.

2 февраля 2022 года Верховный суд России признал по требованию Генпрокуратуры движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны.