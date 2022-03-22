Instagram* и Facebook* исключат из российского реестра соцсетей

Роскомнадзор пояснил, какие изменения наступят после запрета Instagram* и Facebook* в России. Заявление представителей ведомства передает РБК.

Компанию Meta**, владеющую этими двумя соцсетями, исключат из перечня иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории России. Instagram и Facebook уберут из реестра социальных сетей.

Пользователи смогут и дальше пользоваться Instagram и Facebook, потому что «иск не направлен на ограничение действий по использованию программных продуктов Meta как физическими, так и юридическими лицами, не принимающими участие в запрещенной законом деятельности». Запрет соцсетей не приведет к дополнительным ограничениям (доступ к ним уже заблокирован, кроме мессенджера WhatsApp).

СМИ должны маркировать Meta, Instagram и Facebook как запрещенные в России организации и не должны демонстрировать их логотипы. В противном случае медиа привлекут к ответственности, но прежде организации должны быть внесены в перечень Минюста — этого пока не произошло, отметило издание.

21 марта суд в Москве удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией. Соцсети Instagram и Facebook в России запрещены.

*Запрещены на территории Российской Федерации.

**Признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.