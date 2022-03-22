«Детский мир» на три месяца зафиксировал цены на одежду и обувь на уровне января после совещания с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что ретейлер ранее решил добровольно ограничить наценки на товары в категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена». На них предельные наценки были снижены в среднем на 16%.

«Детский мир» также взял на себя ответственность обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

ФАС направила проверочную группу в компанию из‑за поступившей ранее жалобы граждан на рост цен. Ретейлер заявил, что повышение стоимости некоторых товаров произошло из‑за роста денежных обязательств и расходов компании, отмены промоакций и возникновения высокого спроса.

17 марта Федеральная антимонопольная служба начала антикартельные проверки крупнейших производителей сахара из‑за роста цен и необоснованного сокращения товара на рынке.