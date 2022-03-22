Первый орбитальный полет ракеты SpaceX Starship планируется на май

Первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, разработанной компанией SpaceX, может произойти в мае 2022 года. Об этом cообщил «Интерфакс» со ссылкой на Илона Маска.

Основатель SpaceX выразил надежду, что испытательный полет будет совершен в мае. «К концу следующего месяца у нас будет 39 годных к полету двигателей, затем нам понадобится еще один месяц для их интеграции», — пояснил Маск.

Ранее полет ракеты планировали на февраль 2022 года, однако затем его отложили на неизвестный срок. Предполагается, что первый запуск пройдет со стартовой площадки в Бока-Чика, на юго-востоке Техаса.

SpaceX Starship — многофункциональная многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель, предназначенная в том числе для полетов на Луну и Марс. Она состоит из космического корабля Ship 20 и носителя Super Heavy. Это самая высокая ракета в мире, ее высота достигает 120 метров.