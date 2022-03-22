Компания Speedo разорвала контракт с пловцом Евгением Рыловым

Компания Speedo, выпускающая товары для плавания, расторгла спонсорский контракт с россиянином Евгением Рыловым — двукратным олимпийским чемпионом по плаванию. Об этом cообщил Inside The Games.

Причиной стало участие спортсмена в концерте на стадионе «Лужники», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. Помимо Рылова в шоу принимали участие также российские гимнастки, фигуристы и лыжники.

«Мы самым решительным образом осуждаем войну на Украине и выражаем солидарность с народом Украины, нашими спортсменами и нашими товарищами по команде, которые пострадали от конфликта», — сказали в Speedo.

Компания намерена перечислить остаток спонсорского взноса Рылова в Агентство ООН по делам беженцев, которое помогает в данный момент украинцам, покинувшим свои дома из‑за военной операции России в их стране.