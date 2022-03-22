Группа Måneskin отказалась включать Россию в свое мировое турне из‑за военных действий на Украине

Итальянская рок-группа Måneskin, выигравшая песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году, не будет включать Россию в свое мировое турне из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС.

В этом году Måneskin проведут тур под названием «Loud Kids Tour». Для группы это будут первые гастроли в Северной Америке. Помимо США и Канады музыканты также выступят в разных странах Европы.

Продажа билетов на концерты начнется 25 марта. Группа запланировала шоу в Италии, Нидерландах, Бельгии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Люксембурге, Дании, Великобритании, Польше, Чехии, Литве, Эстонии и Венгрии.

«Конечно, это очень сложно — делать анонс шоу в то время, когда на Украине продолжается ужасная война и невинные люди страдают. Мы опустошены вместе с украинскими людьми и солидарны с ними», — сказали Måneskin.

В конце января Måneskin уже вносили изменения в свою гастрольную программу. Группа перенесла все концерты из‑за пандемии коронавируса. Изначально итальянские рокеры должны были 9 марта выступить в Москве и 11 марта — в Петербурге.