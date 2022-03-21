В Латвии заблокируют приложение Yandex Go и аннулируют регистрацию сервиса «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция (АТД) Латвии решила аннулировать регистрацию сервиса «Яндекс.Такси» и заблокировала приложение Yandex Go на территории страны. Об этом сообщил «Интерфакс».

Сервис решили заблокировать из‑за того, что он использует серверы, размещенные в Росссии. Отправку данных на эти серверы в Латвии посчитали угрозой национальной безопасности.

Среди передаваемых сервисом данных — информация о перевозках, водителях, транспортных средствах и платежных картах. По мнению руководителя АТД Кристиана Годиньша, обмен этими данными со страной вне ЕС или НАТО является нарушением.

Мобильное приложение Yandex Go станет недоступно для пользователей в Латвии с 23 марта. В ближайшее время АТД планирует сделать запрос о блокировке приложения, а также сайта проекта.