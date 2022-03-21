Зеленский: формат компромиссов с Россией должен решать всеукраинский референдум

Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум, заявил изданию «Суспільне» президент Владимир Зеленский. Это касается вопросов гарантий безопасности, территорий Донбасса и Крыма.

По словам Зеленского, Украина понимает, что ее не берут в НАТО, поскольку альянс боится Россию. Однако есть страны НАТО, которые хотят быть гарантами безопасности, — и это, по мнению украинского президента, нормальный компромисс. В вопросах гарантий безопасности речь идет об изменении конституции и законодательства страны, отметил он.

«Я объяснял всем переговорным группам, когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем в референдум. Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если этот мой шаг будет с нашим народом», — заявил президент.

Он также отметил, что Украина не может выполнить ультиматум РФ. «Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет исполнен. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, мы не можем этого сделать», — пояснил Зеленский.

С начала российской «военной операции» на Украине и до 7 марта состоялись три раунда очных переговоров сторон. После этого делегации продолжили общение в видеоформате. Из достигнутых соглашений публике назывались лишь договоренности об открытии гуманитарных коридоров, которые, тем не менее, работают не в полную меру из‑за обстрелов.

16 марта лава российского МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной «идут непросто», но «определенная надежда на достижение компромисса» есть. По его словам, в переговорах звучат «конкретные формулировки, которые близки к согласованию». Со сдержанным оптимизмом о ходе переговоров говорила и украинская сторона.