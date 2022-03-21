СК возбудил уголовное дело против журналиста Дмитрия Гордона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Об этом стало известно из сообщения на сайте СК.

Гордона подозревают в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти по признаку национальности и распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

«Установлено, что Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия», — сказали в СК.

Кроме того, по данным следствия, журналист публично призвал к уничтожению россиян, а также сообщал «заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан» ВС РФ.

СК отметил, что проведет «все необходимые следственные действия и экспертизы», а также примет меры по объявлению Дмитрия Гордона в розыск.