CD Projekt RED разрабатывает новую часть «Ведьмака»

Польская игровая студия CD Projekt RED анонсировала новую часть «Ведьмака». Согласно сообщению на сайте студии, игра уже находится в разработке.

В новом «Ведьмаке» будет использован не собственный движок студии REDengine, а Unreal Engine 5, а также его «потенциальные будущие версии». CD Projekt RED будет активно сотрудничать с Epic Games, в том числе для адаптации движка UE для игры в открытом мире.

Подробности об игре, а также приблизительная дата ее релиза пока неизвестны.

Несмотря на соглашение с Epic Games, CD Projekt RED не собирается делать будущую игру эксклюзивом Epic Games Store или какого‑либо другого цифрового магазина.