Bloomberg: Великобритания готовится временно национализировать «дочку» «Газпрома»

Правительство Великобритании готовится взять под временное управление британское трейдинговое подразделение «Газпрома» Gazprom Marketing & Trading (GM&T). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Подготовку к временной национализации собеседник объясняет давлением со стороны компаний, отворачивающихся от российского бизнеса. «Дочка» «Газпрома» может стать первым российским бизнесом под «специальным режимом управления» Великобритании, если не сможет обеспечить непрерывность поставок.

В Bloomberg отмечают, что лишь несколько крупных энергетических компаний Европы продолжают вести дела с «Газпромом» на внебиржевом рынке. Представители фирмы не прокомментировали ситуацию.

У Gazprom Marketing & Trading насчитывается более 30 тыс. бизнес-клиентов, включая британские государственные учреждения, такие как Национальная служба здравоохранения. Компания управляется из офисов в Лондоне и Манчестере.