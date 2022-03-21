Компания Arla перестала продавать кефир, на упаковке которого изображен храм Василия Блаженного

Датско-шведская компания Arla перестала продавать кефир, на упаковке которого изображены купола храма Василия Блаженного. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Производитель молочных продуктов решил временно приостановить продажу кефира, чтобы избежать ассоциаций с Россией. В компании пообещали, что кефир начнут продавать снова, но уже в новой упаковке.

«Содержимое продукта на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией таким образом, который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазин с другим дизайном позже в этом году», — сказала менеджер по коммуникациям Arla Каролина Старк.

Другие продукты Arla «с восточными названиями», как отметили в газете, остались в продаже. В частности, на прилавках магазинов осталась сметана.