Россия запретила японцам безвизовые поездки на Южные Курилы и прервала обсуждение мирного договора

Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией и запретила японцам безвизовые поездки на Южные Курилы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российский МИД.

Таким образом российская сторона отреагировала на санкции, введенные властями Японии. «Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио», — подчеркнули в МИД.

По мнению дипведомства, Япония сознательно сделала «выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства». Поэтому, в частности, РФ блокирует статус Японии как партнера ОЧЭС.

Россия выходит из диалога по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Кроме того, российские власти решили отказаться от соглашений о безвизовых обменах от 1991 года.

Также в МИД заявили о прекращении соглашений о «максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года».