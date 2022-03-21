Центробанк временно установит комиссию за эквайринг на уровне 1% на социально значимые товары

Центробанк временно зафиксирует размер комиссии за эквайринг — платы за прием карт, которую банки взимают с магазинов, — на уровне 1% для компаний, предлагающих социально значимые товары и услуги. Об этом сообщает ТАСС.

Ограничение будет действовать с 18 апреля по 31 августа 2022 года. В список включены продуктовые ретейлеры, а также компании, занимающиеся продажей потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств.

Кроме того, в перечне перечислены организации, которые оказывают услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма и пассажирских перевозок.

Мера призвана дать бизнесу возможность перестроить процессы и логистику за счет снижения издержек, сообщили в Банке России. Также в ЦБ отметили: «Граждане в свою очередь продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты».

В среднем комиссия за эквайринг в России составляет от 1,2 до 2,2%. Она зависит от типа карты и рода деятельности компании.