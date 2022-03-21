МИД РФ: заявления Байдена в адрес Путина ставят российско-американские отношения «на грань разрыва»

МИД России сообщил, что заявления Джо Байдена в адрес Владимира Путина ставят российско-американские отношения «на грань разрыва». Слова ведомства передает ТАСС.

В министерстве добавили, что послу США в России Джо Салливану был сделан демарш и вручена нота протеста в связи с высказываниями Байдена. Перед ним, согласно сообщению агентства, «остро поставлен вопрос обеспечения нормальных условий работы российских диппредставительств в Соединенных Штатах».

Враждебные действия США получат «решительный и твердый отпор», передает ТАСС заявление российского министерства.

16 марта президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина «военным преступником». В Кремле высказывание Байдена охарактеризовали как непростительное.